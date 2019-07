Nadzorniki z razpisom iščejo novo vodstvo Premogovnika Velenje

Ljubljana/Velenje, 2. julija - Nadzorni svet Premogovnika Velenje je danes objavil razpis za delovni mesti generalnega direktorja in člana poslovodstva. Generalni direktor je zdaj Ludvik Golob, direktorica pa Mojca Letnik. Novega generalnega direktorja in člana poslovodstva bodo nadzorniki imenovali za obdobje štirih let, na prijave pa bodo čakali do 22. julija.