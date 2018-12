V Premogovniku Velenje si bodo leto 2018 glede proizvodnje premoga zapomnili kot zelo zahtevno

Velenje, 24. decembra - V Premogovniku Velenje si bodo leto 2018 s stališča proizvodnje premoga zapomnili kot eno najzahtevnejših v zadnjih letih. Številne težave pri pripravi novih odkopnih polj so se sicer pokazale šele v drugi polovici leta, a so bile tako intenzivne, da so zaradi njih zagon izjemno pomembnega odkopa B zamaknili za dobra dva meseca.