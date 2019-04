Premogovnik Velenje in SDRES v sporu glede akta o plačah

Velenje, 18. aprila - Izpolnitev pogoja, pod katerim so različne strani podpisale kolektivno pogodbo premogovništva, se v Premogovniku Velenje zapleta. Vodstvo Premogovnika in sindikat rudarstva in energetike bi namreč morala uskladiti splošni akt o plačah ali podjetniško kolektivno pogodbo, a sta se znašla v sporu.