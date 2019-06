Ladja Sea Watch na silo vplula v pristanišče na Lampedusi

Rim/Berlin/Pariz, 29. junija - Ladja Sea Watch 3 s 40 migranti na krovu je danes na silo vplula v pristanišče na italijanskem otoku Lampedusa. Kapitanko ladje Carolo Rackete so zato italijanske oblasti aretirale in je sedaj v hišnem priporu. Vsi migranti so medtem zapustili ladjo.