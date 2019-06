V koprskem pristanišču pripravljeni na sprejem vlakovnih kompozicij

Koper, 29. junija - V Luki Koper so pripravljeni na sprejem vlakovnih kompozicij, ki so v minulih dneh zaradi torkove železniške nesreče v predoru pri Hrastovljah obtičale na slovenskem in tujih železniških omrežjih. Kot so sporočili iz družbe, je tudi 36 vlakovnih kompozicij s tovorom, ki so ostale v Kopru, že pripravljenih za pot.