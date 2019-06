Na cestah že prvi zastoji, železniška proga Koper-Divača odprta v dopoldanskem času

Ljubljana/Koper, 29. junija - Na slovenskih cestah je zaradi prvega počitniškega vikenda pričakovano povečan promet, nastajajo tudi že prvi zastoji. Več prometa je danes pričakovati tudi zaradi sprostitve prometa za tovorna vozila, namenjena proti Luki Koper in iz nje, do katerega prihaja po zaprtju železniške proge med Divačo in Koprom. To naj bi sicer odprli danes dopoldne.