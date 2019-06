Slovenske železnice po iztirjenju vlaka odstranile onesnažen material

Ljubljana, 29. junija - Slovenske železnice so odstranile onesnažen material po torkovem iztirjenju tovornega vlaka pri Hrastovljah in s tem izvedle ukrepe za maksimalno zmanjšanje okoljske škode na kraju nesreče. Železniški delavci zdaj postavljajo tire, železniško progo med Divačo in Koprom pa naj bi po zadnjih informacijah odprli predvidoma v nekaj urah.