Za sofinanciranje programov varovanja in krepitve zdravja na voljo devet milijonov evrov

Ljubljana, 29. junija - Ministrstvo za zdravje je v petek v Uradnem listu RS objavilo javni razpis za sofinanciranje programov varovanja in krepitve zdravja do leta 2022 na področjih preprečevanja rabe dovoljenih in prepovedanih drog ter nekemičnih zasvojenosti, kroničnih nenalezljivih bolezni in krepitve duševnega zdravja. Skupaj je na voljo devet milijonov evrov.