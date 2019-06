Objavljen razpis za sofinanciranje programov na področju prehrane in telesne dejavnosti

Ljubljana, 8. junija - Ministrstvo za zdravje je objavilo razpis za sofinanciranje programov na področju prehrane in telesne dejavnosti do leta 2022. Ključni cilj razpisa v vrednosti 2,4 milijona evrov je izboljšati prehranjevalne in gibalne navade ter zaustaviti in zmanjšati trend naraščanja telesne mase prebivalcev Slovenije. Rok za prijavo je 28. junij.