13 milijonov evrov za skupnostne storitve in programe za starejše

Ljubljana, 13. junija - Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je izdala odločitev o finančni podpori za javni razpis Preoblikovanje obstoječih mrež ter vstop novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov za starejše, ki ga bo objavilo ministrstvo za zdravje. Skupna višina razpisa znaša 13 milijonov evrov, so sporočili z ministrstva.