Povsod po državi velika toplotna obremenitev, ponekod padli krajevni temperaturni rekordi za junij

Ljubljana, 27. junija - Marsikje po Sloveniji, zlasti pa v Alpah, je bilo današnje popoldne po podatkih Arsa najbolj vroče junijsko v zadnjih 70 letih. Na Kredarici so izmerili 20,8 stopinje Celzija, kar je skoraj tri stopinje več kot v torek. V Ratečah so izmerili 35,5 stopinje (31,8), v Ljubljani 36,8 stopinje, kar je za dobro stopinjo več od starega junijskega rekorda.

Krajevni temperaturni rekordi za junij so bili danes preseženi še v Kočevju, Češnjici v Bohinju in Postojni, je za STA povedal Andrej Velkavrh z Agencije RS za okolje (Arso). Okoli 16.30 naj bi bilo najbolj vroče v Brežicah, kjer naj bi izmerili nad 39 stopinj Celzija. V Idriji se je segrelo na 37,4, na Ravnah na Koroškem pa na 37,1 stopinje, je Arso objavil na Twitterju. Temperaturna junijska rekorda so sicer že v sredo izmerili na Kredarici pri 17,9 stopinje Celzija in na Letališču Portorož 35,6 stopinje.

Povsod po državi je danes po opozorilu Arsa velika toplotna obremenitev. Na Primorskem je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Zvečer bodo predvsem na vzhodu še možne posamezne močne nevihte s točo in močnimi sunki vetra, v drugem delu noči pa se bo vreme umirilo.

Zjutraj bo predvsem v osrednji in jugovzhodni Sloveniji nekaj oblačnosti, drugod bo pretežno jasno. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, na Primorskem do okoli 24 stopinj. V petek bo pretežno jasno. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 30, na Primorskem do 34 stopinj.

Kot so sporočili z uprave za zaščito in reševanje, je vzhodni del Slovenije okoli 14.45 zajelo močno neurje, ki se je nad Slovenijo premaknilo iz Avstrije in Madžarske. Posredovali so gasilci iz 11 prostovoljnih gasilskih društev v desetih intervencijah v občinah Duplek, Gornji Petrovci, Kuzma, Puconci, Rogašovci in Turnišče. V neurju je meteorna voda zalivala prostore stanovanjskih objektov, prostore osnovne šole v Gornjih Petrovcih, zalilo je tudi več odsekov cest. Močan veter, ki je spremljal neurje, pa je podiral drevesa in odkril nekaj streh stanovanjskih objektov. V naselju Neradnovci v občini Gornji Petrovci je toča poškodovala streho stanovanjskega objekta.

V občini Puconci je neurje s točo zajelo naselje Otovci. Gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Vaneča so odstranili podrto drevje med naseljema Vaneča in Šalamenci. Prav tako je bilo neurje s točo v občini Rogašovci. Gasilci posredujejo v naseljih Nuskova in Sotina, kjer odstranjujejo podrto drevje ter čistijo cestišče, je uprava za zaščito in reševanje objavila na spletni strani.

Na merilnih mestih Nova Gorica, Koper in Otlica v Trnovskem gozdu na nadmorski višini 950 metrov je vrednost ozona danes presegla opozorilno vrednost 180 mikrogramov na kubični meter. V Novi Gorici je bila prvič danes presežena ob 15. uri, ko je bila urna vrednost ozona 189 mikrogramov na kubični meter, povprečna osemurna vrednost pa 119 mikrogramov.

V Kopru in na Otlici so zabeležili preseganje ob 16. uri. V Kopru je bila tedaj urna vrednost ozona 187 mikrogramov na kubični meter, povprečna osemurna vrednost pa 111. Na Otlici je urna vrednost ozona znašala 188 mikrogramov, povprečna osemurna pa 129. Tekom dneva se vrednosti ozona lahko spremenijo, zato priporočajo sprotno spremljanje urnih vrednosti na spletni strani agencije in na tej podlagi prilagoditev aktivnosti na prostem.

Merilna mesta so glede meritev ozona postavljena tako, da podatki veljajo za širšo okolico. Glede na vremensko napoved je pričakovati preseženo opozorilno vrednost ozona še vse popoldne, v večernih urah pa naj bi raven padla.

Vrednosti ozona, ki presegajo opozorilno vrednost, dražijo sluznico in dihala. Priporočajo, da ljudje s kroničnimi boleznimi dihal in krvnega obtoka v tem času ostanejo v zaprtih prostorih, kjer je raven ozona nižja. Tudi zdravim ljudem priporočajo, da se izogibajo naporov v času visokih vrednosti ozona.