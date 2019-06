V četrtek tudi do 37 stopinj, najbolj vroče bo v zahodni in osrednji Sloveniji

Ljubljana, 26. junija - Vročinski val, ki je v teh dneh zajel zahodno in srednjo Evropo, se počasi seli tudi k nam. "V četrtek bo vročina dosegla vrhunec, pričakujemo najvišje temperature med 34 in 37 stopinj," je za STA povedal Brane Gregorčič z Arsa. Vročina bo najbolj izrazita v zahodni in osrednji Sloveniji, kjer lahko pade tudi nov junijski vročinski rekord.