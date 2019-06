Evropo bo v naslednjih dneh zajel vročinski val

Pariz, 24. junija - Evropo bo v naslednjih dneh po napovedih vremenoslovcev zajel vročinski val, termometer se bo marsikje povzpel do 40 stopinj Celzija. Ponekod v Evropi so s prodajnih polic že pošli ventilatorji in klimatske naprave, olajšanje in osvežitev pa v številnih evropskih mestih v teh dneh ponujajo mestni vodnjaki, poročajo tuje tiskovne agencije.