Maribor dobil četrto podžupanjo

Maribor, 27. junija - Mariborski župan Saša Arsenovič je danes na funkcijo podžupanje imenoval mestno svetnico SD Alenko Iskra. Nova podžupanja bo pokrivala področja sociale in socialnega podjetništva, kulture in turizma ter društev in nevladnih organizacij. Funkcijo bo opravljala nepoklicno, so sporočili z občine.