Arsenoviču v tretje le uspelo s spremembo statuta za četrto podžupanjo

Maribor, 17. junija - Mariborski mestni svetniki, ki so pred začetkom današnje redne seje soglasno obsodili nedeljski napad na sodnico tamkajšnjega okrožnega sodišča Danielo Ružič, so v tretjem poskusu le podprli spremembo statuta mestne občine in tako županu Saši Arsenoviču omogočili imenovanje še četrte podžupanje. To bo postala svetnica SD Alenka Iskra.