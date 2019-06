Moon: ZDA in Severna Koreja se pogovarjata o tretjem vrhu

Seul, 26. junija - ZDA in Severna Koreja se pogovarjata o tretjem vrhu ameriškega predsednika Donalda Trumpa in severnokorejskega voditelja Kim Jong-una, je danes povedal predsednik Južne Koreje Moon Jae-in. Ob tem je zanikal navedbe, da so pogovori med Washingtonom in Pjongjangom zastali.