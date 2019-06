V Rižanskem vodovodu pripravljeni tudi na izločitev vodnega vira Rižane

Koper, 26. junija - V Rižanskem vodovodu zagotavljajo, da je vsa voda v njihovem sistemu vodooskrbe pitna in varna, a se po torkovi nesreči pripravljajo na to, da bo del kerozina odtekel v podtalnico in bodo prisiljeni izločiti vodni vir. Odjemalce prosijo za varčno uporabo, obenem pa pričakujejo, da bo imela sanacija območja prednost pred ponovnim odprtjem prometa.