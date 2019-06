Vodooskrba Rižanskega vodovoda varna, poziv k varčni rabi vode

Hrastovlje/Koper, 26. junija - Vodooskrba na Obali je trenutno varna in pod nadzorom, so sporočili iz javnega podjetja Rižanski vodovod Koper. Po torkovi nesreči tovornega vlaka pri Hrastovljah so povečali odjem iz sosednjih vodovodov, izločili neposredni odjem iz izvira Rižane in začeli črpati podtalnico iz najnižjih nivojev. Uporabnike pozivajo k varčni porabi vode.