V predoru Hrastovlje se bodo ukvarjali z odstranjevanjem posledic torkovega iztirjenja tovornega vlaka

Hrastovlje, 26. junija - V predoru Hrastovlje na železniški proti proti Kopru se bodo danes ukvarjali predvsem z odstranjevanjem posledic torkovega iztirjenja tovornega vlaka, po katerem je prišlo do iztekanja kerozina iz dveh tovornih cistern. Skušali bodo odgovoriti tudi na vprašanje, zakaj je prišlo do nesreče in ali je morda ogroženo vodno zajetje Rižane.