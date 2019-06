V SDS z interpelacijo zoper ministra Erjavca niso uspeli

Ljubljana, 21. junija - Poslanci SDS z interpelacijo zoper ministra za obrambo Karla Erjavca niso uspeli. Podprlo jo je 35 poslancev, proti pa jih je bilo 39. Da bi interpelacija uspela, bi bilo potrebnih 46 glasov poslancev. Interpelacijo so podprli v SDS, NSi in SNS, proti pa so bili koalicijski poslanci in poslanca obeh manjšin. Levica ni glasovala.