Interpelaciji Erjavca se ne obeta zadostna podpora, Levica napovedala obstrukcijo

Ljubljana, 21. junija - Glede na predstavitve stališč poslanskih skupin ni pričakovati, da bi SDS uspela z interpelacijo proti ministru Karlu Erjavcu. Podprli so jo v SDS, NSi in SNS, kjer mu očitajo zlorabo obrambnega resorja. Koalicijske stranke so interpelacijo označile za zlorabo instrumenta opozicijskega nadzora. Levica pri razpravi ne bo sodelovala.