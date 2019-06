Erjavec: Interpelacija je absurdna in nestrokovno pripravljena

Ljubljana, 21. junija - Minister za obrambo Karl Erjavec je ob današnji obravnavi interpelacije, ki jo je zoper njega vložila SDS, zavrnil očitke in dejal, da je interpelacija absurda. Po njegovih besedah temelji na napačnih razlagah predpisov, napačnih predpostavkah in dejstvih in je nestrokovno pripravljena. Vztraja, da dela zakonito in vestno.