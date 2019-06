Dosmrtni zapor za štiri tihotapce ljudi zaradi umora 71 beguncev v tovornjaku

Budimpešta, 20. junija - Prizivno sodišče v madžarskem Szegedu je danes zaradi umora 71 beguncev štiri tihotapce ljudi obsodilo na dosmrtni zapor. Trem Bolgarom in Afganistancu je tako zvišalo kazen s 25 let zapora. Obsojeni so zaradi umora 71 beguncev, ki so jih avgusta 2015 našli mrtve v zapuščenem tovornjaku hladilniku na avtocesti na avstrijskem Gradiščanskem.