Primorske novice o javnem potniškem prometu (20. 6.)

Koper, 19. junija - Jana Krebelj v komentarju Prepoteni dan nekega vozača piše o tem, da se kakovost in privlačnost javnega prometa kljub državnim subvencijam in nadomestilom za izvajanje javne službe ne izboljšujeta. Avtorica meni, da je zato vsaka sprememba na bolje pri nas velik dogodek, saj so izboljšave prej izjema kot pravilo.