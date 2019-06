Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (19. 6.)

Ljubljana, 19. junija - Tuje tiskovne agencije so danes poročale, da je Slovenski državni holding (SDH) objavil, da je prodal preostalih 10 odstotkov Nove Ljubljanske banke, in o datumu obravnave o pristojnosti Sodišča EU za slovensko tožbo proti Hrvaški v zvezi z neizvajanjem arbitraže. Poročale so še, da je potreba po uvozu delavcev v Slovenijo visoka.