Finance o prodaji NLB (20. 6.)

Ljubljana, 19. junija - Rok Pikon v komentarju Banke prodane, konec težav? piše o tem, da je Slovenski državni holding prodal še 10 odstotkov NLB in da so celoten delež v Abanki prodali NKBM, ki sodi v portfelj ameriškega sklada Apollo. Avtor meni, da je to dobro, saj odgovornost za finančno stabilnost bank zdaj ni več na politiki.