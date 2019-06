NIJZ: Prebivalci naj ob požaru upoštevajo navodila ekip za reševanje

Ljubljana, 13. junija - Na NIJZ so ob požaru v okolici Rakeka izdali priporočilo, da naj prebivalci v primeru izpostavljenosti snovem ob požaru odstranijo prah in onesnaženo obleko, izpostavljeno kožo pa operejo z milom in velikimi količinami vode. Osebe, ki so izpostavljene dimu in čutijo zdravstvene težave, pa naj se čim prej posvetujejo z zdravnikom.