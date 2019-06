Na NIJZ svarijo pred zastrupitvami in okužbami s hrano v domačem okolju

Ljubljana, 18. junija - Mnoga živila, ki jih kupimo za domačo uporabo, so pogosto onesnažena z naravno prisotnimi patogenimi mikroorganizmi, zato je skrb za varnost hrane pomembna tudi doma, so opozorili na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ). Ob tem so poudarili tudi, da je kuhinja pomemben posrednik bolezni, povezanih z živili.