Novela zakona o delu na črno gladko čez državnozborsko sito

Ljubljana, 18. junija - Državni zbor je danes z 82 glasovi za in brez glasu proti potrdil spremembe zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno. Ta predvideva uradno ukinitev zaračunavanja nadomestil in provizij potrošnikom za brezgotovinska plačila vrednotnic za osebno dopolnilno delo s plačilnimi karticami.