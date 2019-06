Odbor DZ za delo brez pripomb na predlog sprememb zakona o delu na črno

Ljubljana, 5. junija - Odbor DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide je danes brez glasu proti potrdil predlog sprememb zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno. Ta predvideva uradno ukinitev zaračunavanja nadomestil in provizij potrošnikom za brezgotovinska plačila vrednotnic za osebno dopolnilno delo s plačilnimi karticami.