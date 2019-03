Prihodki od vrednotnic lani malenkost manjši

Ljubljana, 30. marca - Skupni znesek vplačanih vrednotnic za osebno dopolnilno delo je lani dosegel 202.536 evrov, kar je približno 1500 evrov manj kot predlani, so za STA pojasnili na ministrstvu za delo. Načrtujejo tudi novost, in sicer uradno ukinitev zaračunavanja nadomestil in provizij potrošnikom za brezgotovinska plačila vrednotnic s plačilnimi karticami.