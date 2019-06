Policisti lovili tujca, ki je prevažal nezakonite prebežnike

Murska Sobota, 3. junija - Policist in vojak sta v soboto zjutraj lovila državljana Srbije, ki je nezakonito prevažal tri državljane Indije in tri državljane Bangladeša, so sporočili s Policijske uprave Murska Sobota. V ponedeljek zvečer pa so policisti lovili Poljaka v ukradenem vozilu z ukradenimi registrskimi tablicami.