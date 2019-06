Voznik s pobegom na italijansko stran skušal prikriti tri ilegalne prebežnike

Ljubljana/Koper, 14. junija - Policisti so ponoči okoli 1. ure na Šmarski cesti v Kopru opazili osebni avtomobil s koprskimi registrskimi tablicami, v katerem je bilo več oseb. Vozilo so začeli ustavljati, a jih voznik ni upošteval in je pospešeno peljal naprej proti Italiji. Kasneje se je izkazalo, da je voznik slovenski državljan, prevažal pa je tri ilegalne prebežnike.