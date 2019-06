Prve raziskave po požaru tovarne v Podskrajniku niso pokazale večjih nevarnosti

Cerknica, 14. junija - Prve raziskave ekološkega laboratorija z mobilno enoto po požaru obrata Fragmata v Podskrajniku niso pokazale večjih nevarnosti, so sporočili iz PGD Cerknica. Ker pa je v zraku prisotna povečana koncentracija prašnih delcev, do rezultatov podrobnejše analize zraka in vode vsem svetujejo, da se obnašajo, kot da gre za zdravju škodljive snovi.

Kot so opozorili v Civilni zaščiti Cerknica, bo dim v zraku prisoten tudi danes. Okoliške prebivalce zato prosijo, da imajo zaprta okna in ne uživajo zelenjave z vrtov oz. to pred zaužitjem temeljito operejo.

Komunala Cerknica je obvestila porabnike pitne vode iz naselij Cerknica, Dolenja vas, Dolenje Jezero, Goričice, Grahovo, Ivanje selo, Lipsenj, Martinjak, Otok, Podskrajnik, Rakek, Slivice, Unec, Zelše, Žerovnica, Gorenje Jezero in Laze, da je treba do preklica pitno vodo preventivno prekuhavati. Zadostuje, da voda burno vre tri minute, nato jo hranite v hladilniku in porabite v 24 urah. Če je voda motna, jo pred prekuhavanjem zbistrite z usedanjem in nato filtrirajte, še svetujejo v podjetju.

Zaradi požara, ki je v četrtek zvečer izbruhnil v Podskrajniku, bodo danes zaprte šole v Cerknici, Rakeku in v Begunjah. Požar so gasilci po nekaj urah omejili, kljub temu pa je v zrak ušlo veliko dima. Zato so se pristojni odločili, da bodo šolarji doma, zaprt pa bo tudi vrtec v Cerknici.

Kot je za STA sinoči dejal župan občine Cerknica Marko Rupar, je zagorel glavni stroj v samem proizvodnem obratu, ki se med drugim ukvarja z izdelavo izolacijskih plošč. Poškodovanih v požaru ni bilo, škoda še ni znana, s požarom pa se je borilo več kot 200 gasilcev, ki so postavili tudi požarno stražo.