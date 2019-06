Zaradi požara v Podskrajniku zaprte šole v okolici

Cerknica, 14. junija - Zaradi požara, ki je v četrtek zvečer izbruhnil v obratu Fragmata v Podskrajniku, bodo danes zaprte šole v Cerknici, Rakeku in v Begunjah. Požar so gasilci po nekaj urah omejili, kljub temu pa je v zrak ušlo veliko dima. Zato so se pristojni odločili, da bodo šolarji doma, zaprt pa bo tudi vrtec v Cerknici.