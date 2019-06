Na Bledu se začenja 26. Brajnikov memorial

Bled, 14. junija - Policisti, vojaki in reševalci se bodo danes zbrali na Bledu, kjer se bo začel tradicionalni, že 26. Pohod razuma, volje in moči - Brajnikov memorial. Ob začetku zahtevnega dvodnevnega vzdržljivostnega tekmovanja bosta tekmovalce pozdravila predsednik vlade Marjan Šarec in minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar.