Zahvala ministra ob 25-letnici Brajnikovega memoriala

Ljubljana, 18. decembra - Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar je danes v Ljubljani podelil zahvalo Športnemu društvu Bled 92 za 25 let organizacije in izvedbe športnega tekmovanja Pohoda razuma, volje in moči - Brajnikov memorial. Gre za najzahtevnejši vzdržljivostni preizkus pripadnikov sistema nacionalne varnosti.