Policisti, vojaki in reševalci na tradicionalnem Brajnikovem memorialu

Bled, 15. junija - Policisti, vojaki in reševalci se bodo danes zbrali na Bledu, kjer se bo začel tradicionalni, že 25. Pohod razuma, volje in moči - Brajnikov memorial. Zahtevno dvodnevno vzdržljivostno tekmovanje obsega več različnih disciplin in velja za eno najzahtevnejših športnih tekmovanj pripadnikov slovenskega sistema nacionalne varnosti.