Policisti v tovornem vozilu našli šest državljanov Afganistana

Obrežje/Zavrč/Ljubljana, 12. junija - Policisti so v torek prijeli 26 tujcev, ki so državno mejo prečkali nezakonito. Na mejnem prehodu Obrežje so v večernih urah pri opravljanju mejne kontrole tovornega vozila v tovornem delu našli šest državljanov Afganistana, ki so se skrili v zaboje. Tujce so predali hrvaškim varnostnim organom, so sporočili s Policijske uprave (PU) Novo mesto.