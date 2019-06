Kmetijska zemljiška zakonodaja na vladi predvidoma jeseni

Ljubljana, 11. junija - Predlog zakonodajne rešitve s področja kmetijske zemljiške politike bo za odločanje na vladi pripravljen do jeseni. Največ pripomb v nedavno končani javni razpravi so po pojasnilih ministrice Aleksandre Pivec prejeli za spremembo vrstnega reda tako pri nakupu kot zakupu zemljišč v državni lasti ter dobo zakupa in podaljševanje zakupnih razmerij.