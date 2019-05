Kmetje podpirajo zakonodajne spremembe v smeri lažjega dostopa do zemlje

Ptuj, 31. maja - Kmetje na Štajerskem in v Prekmurju poudarjajo, da je sprememba kmetijske zemljiške politike po več desetletjih nujna, še posebej v smeri lažjega dostopa družinskih kmetij in mladih kmetov do kmetijskih zemljišč. Zato podpirajo predlagane zakonodajne spremembe, ki so do danes v javni obravnavi.