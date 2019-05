Ministrstvo: Navedbe o zmanjšanju prehranske varnosti zaradi predlaganih sprememb zakonodaje pretirane in zavajajoče

Ljubljana, 29. maja - Zaradi predlaganih sprememb kmetijske zemljiške politike, ki uvaja maksimalni zakup državnih zemljišč, se pridelava in obdelava zemljišč ne bo zmanjšala. Navedbe, da se bo zaradi tega zmanjšala prehranska varnost, pa so pretirane in zavajajoče, so se na študijo Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij odvali na resornem ministrstvu.