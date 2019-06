Na okrogli mizi pozvali k razvoju oskrbe na domu

Ljubljana, 10. junija - Sodelujoči na današnji okrogli mizi, ki jo je pripravil Zavod za oskrbo na domu Ljubljana skupaj s fakulteto za socialno delo v Ljubljani, so med drugim pozvali k razvoju oskrbe na domu. Starejših, ki potrebujejo različne oblike pomoči, je vse več in odzivi na staranje prebivalstva na terenu morajo biti učinkoviti, so izpostavili.