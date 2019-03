Na posvetu pri predsedniku Pahorju pozvali k jasnemu odzivu na staranje prebivalstva

Ljubljana, 26. marca - Sodelujoči na današnjem posvetu pri predsedniku republike Borutu Pahorju o demografski politiki v Sloveniji so se strinjali, da je nujno pripraviti odgovor na staranje prebivalstva. Pahor je izpostavil odgovornost in dolžnost pristojnih za oblikovanje politike tudi na državni ravni. Zlasti raziskovalci pa so pozvali k ustreznim raziskavam.