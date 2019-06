V vojaški vaji Zvezdni vitez 450 vojakov

Divača, 3. junija - Danes se na območju Osrednjega vadišča Slovenske vojske Postojne, Divače in Ankarana začenja vaja Zvezdni vitez 2019 (Astral Knight 2019). Na vaji, ki se bo končala v četrtek, bo sodelovalo 450 pripadnikov rodu zračne obrambe vojsk Slovenije, Črne gore in Združenih držav Amerike, so sporočili iz Slovenske vojske.