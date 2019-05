Slovenski vojaki na največji regionalni vaji na Hrvaškem

piše dopisnik STA v Zagrebu Goran Ivanović

Karlovec, 24. maja - Na Hrvaškem se te dni na največji regionalni vojaški vaji usposablja več tisoč vojakov. Vaje zveze Nato Takojšnji odgovor '19, ki med 10. majem in 10. junijem poteka tudi v Sloveniji in Madžarskem, se udeležuje tudi 135 pripadnikov slovenske vojske s 36 vojaškimi vozili. Del urjenja na vojaškem poligonu pri Slunju so si ogledali tudi novinarji.