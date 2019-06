Alkohol: Družbena stigmatizacija odvisnosti otežuje iskanje pomoči

pripravila Sanja Gornjec

Ljubljana, 7. junija - Tvegano pitje alkohola lahko vodi tudi v odvisnost. Ta ne prizadene samo osebe, ki trpi za to kronično boleznijo, ampak tudi njegove najbližje. Ravno njihova podpora je zelo pomembna pri prepoznavanju težav in iskanju pomoči. V družbi so namreč kljub sicer sprejemajočemu odnosu do alkohola težave zaradi slednjega pogosto stigmatizirane.