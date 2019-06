Alkohol: Njegova zloraba dolgoročno vpliva na miselne sposobnosti voznikov

pripravil Peter Avsenik

Ljubljana, 4. junija - Zgled trezne in varne vožnje se začne v družini, pomembna pa je tudi vloga politike oz. ustrezne zakonodaje. V njej je vse preveč mehanizmov, ki vinjenim voznikom že v kratkem omogočajo vrnitev na ceste, so na ponedeljkovi konferenci opozorili predstavniki stroke. Zloraba alkohola tudi dolgoročno vpliva na miselne sposobnosti voznikov, so dodali.