Sloveniji iz Bruslja znova podobni reformni pozivi

pišeta Petra von Wüllerstorff in Zoja Črnilec

Bruselj, 5. junija - Evropska komisija je danes Slovenijo spet pozvala k ustreznemu fiskalnemu ukrepanju, reformam na področju zdravstva, dolgotrajne oskrbe, pokojninskega sistema in trga dela ter k izboljšanju poslovnega okolja in izvedbi privatizacij. Novost je naložbeno priporočilo, kjer je poudarek na inovacijah, energetski tranziciji in okoljski infrastrukturi.