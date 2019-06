Finančno ministrstvo: Evropska komisija prepoznala napredek na področju javnih financ

Ljubljana, 5. junija - Evropska komisija je v najnovejših priporočilih za proračunsko in reformno ukrepanje prepoznala napredek Slovenije na področju javnih financ, so zapisali na ministrstvu za finance. Komisija priznava pozitivne trende na področju javnih financ, ki se kažejo v najhitrejšem zniževanju javnega dolga med vsemi državami območja z evrom, so izpostavili.